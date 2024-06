Lamine Yamal es la joya del FC Barcelona que intenta resguardar a toda costa y fue citado sorpresa de la selección española para disputar la Eurocopa en Alemania. 16 Años. Categoría 2007. No terminó la escuela secundaria… hasta hace instantes. El delantero se enteró en plena concentración de que aprobó su examen final y de esta manera el joven ya tiene sus estudios obligatorios completados.

La noticia le llegó a tan solo dos días de verse las caras con Georgia, su rival en octavos de final, en donde recibió un mensaje de su escuela donde le informaban su egreso. En un momento importante de su vida, la estrella emergente solo supo acudir a su mamá, Sheila Ebana, quien lo acompañó en todo momento.

📚 Chico estudioso 🤓 🇩🇪 Desde Alemania, Lamine Yamal continúa estudiando junto a su escuela secundaria de manera virtual. 👏 pic.twitter.com/G7uSplXCwE — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) June 19, 2024

No es nada fácil llevar esa “doble vida”. Mientras la Furia Roja se encontraba disputando la fase de grupos de la Euro, Lamine no debía descuidar su futuro académico, y confesó que en los ratos donde no estaba entrenando con su selección, se encerraba en su pieza a estudiar: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes. A veces me ponen más para hacer en casa, pero voy haciendo cada día. Si ven que estamos en cuartos de final o en octavos no me meten mucha caña, pero los días de descanso, que mi tutor sabe que no estoy haciendo nada, pues sí me dice que haga esto o lo otro”.

👏🎓 Tras clasificar a octavos de final de la #EURO2024, Lamine Yamal aprobó su examen final de la Escuela Secundaria Obligatoria y completó sus estudios pic.twitter.com/9IAq6GREuW — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) June 27, 2024

Fue todo de manera intensa. Entre entregas de trabajos prácticos y exámenes online, Yamal debía rendir bien en los entrenamientos para ser de la consideración del DT, Luis de la Fuente, quien conduce tácticamente a España y buscará darle su tercera Eurocopa. Hasta ahora mal no le va. 9 de 9 puntos ganados en la fase de grupos y le tocó de rival a Georgia en octavos, la cenicienta del certamen.

Además, Yamal paso a la historia del fútbol europeo en un hecho sin precedentes y marcó un récord que será difícil de superar: En el partido que terminó en victoria de España 3-0 ante Croacia Lamine debutó de manera oficial en la competición con 16 años, 11 meses y 2 días, siendo el jugador más joven en hacerlo. La joya del Barcelona dejó atrás el récord anterior del polaco Kacper Kozlowski, quien lo había hecho con 17 años en la Euro 2020.