En una semana compleja a nivel judicial para el ex presidente Alberto Fernández, ya que las dos causas en las que está imputado mostraron avances y fue llamado a declaración indagatoria, un nuevo revés llega de la mano de la Cámara Federal de Casación Penal, que le negó el pedido de recusación del fiscal que lo investiga por violencia de género.

La defensa del ex líder del Frente de Todos, había solicitado la recusación de Ramiro Gonzáles, en la investigación que se inició cuando la ex primera dama, Fabiola Yáñez, denunció violencia de género y maltrato psicológico por parte de su ex pareja.

Sin embargo, el titular de la sala II del Tribunal de Apelaciones, Eduardo Farah, negó el apartamiento del fiscal federal de la causa por considerar que la defensa de Alberto, a cargo de la abogada Silvina Carreira, fue “mal concedida”. Por lo que “la resolución del juez que rechaza la recusación del fiscal no resulta recurrible”, indicó el magistrado.

Fuente: Nexofin