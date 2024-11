La temporada 2024 de la Fórmula 1 está por llegar a su final. Solo quedan 3 Grandes Premios por disputar (Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi) y una incógnita por resolver ¿Franco Colapinto correrá en 2025? El futuro del bonaerense aún no está confirmado, pero sí hay ciertos indicios que nos parecen indicar que la incógnita está apunto de resolverse.

Con su butaca siendo ocupada por Carlos Sainz el próximo año, al pilarense lo comenzaron a vincular con todo tipo de rumores. Primero Kick Sauber, luego con Racing Bulls, Red Bull y ahora se sumaría un cierto interés de Alpine. Lo cierto es que en su mayoría ya confirmaron pilotos para la temporada 2025 y la única vacante libre la ofrece la escudería B de los toros energizados, donde muchos presumen que será un mano a mano entre Colapinto y Liam Lawson por conseguir ese asiento libre.

Ahora, ante la inundación de rumores, uno de sus representantes, el inglés, Jamie Campbell-Walker, dejó un mensaje en X (Twitter) que ilusiona por demás a la hinchada argentina.

Durante la noche del jueves, Jamie se topó con un video posteado por la cuenta @TinoClerclrc en la que declaró que: “es increíble que no tenga asiento un piloto como Colapinto que adelanta a un siete veces campeón en pista mojada”, a los que Jamie decidió responder con una pregunta: “¿Quién te informó que Franco no tiene ninguna oferta?“, Algo que generó rápido revuelo y se volvió viral rápidamente.

Who informed you that Franco doesn’t have any offers??

— Jamie Campbell-Walter (@jcampbellwalter) November 7, 2024