Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, recordó su fuerte conferencia de prensa luego de la victoria contra Brasil en el Maracaná en noviembre de 2023, cuando puso en duda su continuidad en el conjunto nacional.

A casi un año de estas declaraciones que preocuparon a los hinchas argentinos, el entrenador bicampeón de América y campeón del mundo, habló en una entrevista con Alejandro Fantino en Neura Media, donde confirmó que coqueteó con la posibilidad de dejar su cargo.

“Estuve cerca de irme, no estaba bien. Yo dije lo que sentía, que me tome el tiempo, me dieron su parecer, y era parecido a lo que pensaba. Yo al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías que había perdido“, expresó.

Es la primera vez que Lionel Scaloni reconoce, sin eufemismos, que estuvo muy cerca de irse de la Selección. Lo hizo en una nota hace instantes con @fantinofantino en @neuramedia pic.twitter.com/2gNnfIf3bV — Diego Borinsky (@diegoborinsky) November 8, 2024

Además, se refirió a la búsqueda de ir por más títulos con la Selección: “Eso también puede ser que te genere una cierta ansiedad, yo lo hablo mucho con el cuerpo técnico y mi familia, si te parás a pensar ya logramos a nivel de títulos algo impensado y eso nos hace pensar qué viene ahora. Tu cabeza puede preguntarse qué sería más y creo que pararse a pensar en esto no me ayuda, fue ahí cuando dije que iba a parar la pelota y pensar”.