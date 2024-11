Marcelo Saracchi estuvo en el ojo de la tormenta cuando Diego Martínez era DT del Xeneize. El uruguayo fue borrado del plantel debido a una pelea que tuvo con el entrenador debido a la falta de minutos por parte del lateral en la que hubo insultos y gritos.

Ahora, con Martínez fuera de su cargo, el lateral parece haber recuperado terreno en el club de la Ribera con varios factores, entre ellos la llegada de Fernando Gago como entrenador y la baja exponencial de nivel futbolístico de Lautaro Blanco.

Saracchi habló sobre el conflicto que tuvo con el ex entrenador xeneize en el Canal de Boca en una entrevista exclusiva para el medio: “Si no me toca jugar o tengo una adversidad soy muy calentón”, afirmó el lateral uruguayo.

Marcelo Saracchi y la complicidad Uruguaya 🇺🇾✨️#BocaJuniors 💙💛💙 pic.twitter.com/FSndPnN6oj — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) November 9, 2024

El futbolista de 26 años, con pasado en River, había abandonado una práctica tras el enojo y posterior discusión con el entrenador y sobre esta situación remarcó que: “es la sangre que corre por las venas”. Dicho enojo era producido ante la falta de oportunidades que el DT le estaba dando en relación a su competidor Lautaro Blanco, donde incluso llegó a jugar de lateral derecho como extrema necesidad ante la adversidad del contexto según el partido, aunque todo fue muy acalorado, el jugador pidió las correspondientes disculpas.

🗣 “El grupo está muy fuerte, muy unido” Marcelo Saracchi en #BocaEnBoca 💪 pic.twitter.com/WHOII0Ahrr — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) November 8, 2024

A pesar de la sobrepoblación de Boca en ese puesto de la cancha, Saracchi destacó la buena relación que tiene con Blanco y Fabra: “Con Lauti y Frank, siempre la mejor. Es una competencia interna y sana, nunca con mala leche, que sirve para potenciarte”, manifestó.