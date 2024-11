La Cámara Federal de Casación Penal confirmará este miércoles la condena a Cristina Kirchner de seis años de prisión por corrupción en las obras públicas de Santa Cruz. Frente a esta confirmación, la ex presidenta y vice apelará ante la Corte Suprema. Mientras no se expida el máximo tribunal sobre la cuestión, no irá presa y podrá ser candidata a ocupar cargos legislativos y ejecutivos, ya que no se trata de una condena firme.

La condena a la ex mandataria es por el delito de fraude contra la administración pública, y es la misma que le impuso el Tribunal Oral Federal número 2 el 6 de diciembre de 2022. En ese momento, durante el Gobierno de Alberto Fernández, se trataba de la primera vicepresidenta en ejercicio condenada por cargos de corrupción.

Más allá del fallo en su contra que tendrá lugar este miércoles, Cristina Kirchner no irá presa porque la condena recién será firme cuando se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, en caso que la Corte Suprema, el máximo tribunal, rechace el último recurso de la imputada. Vale la pena destacar que la Corte, con su composición actual, no llegará a resolver este caso pues uno de los ministros que la integran, Juan Carlos Maqueda, dejará el tribunal a fin de año.

Será clave el potencial ingreso o no de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla al máximo órgano del Poder Judicial Nacional, quienes de aprobarse sus pliegos en el Poder Legislativo, se sumarían a los actuales ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti. En ese caso, ya se especula sobre cuál sería el posicionamiento de Lijo, en caso que sea integrante de la Corte, en torno a un posible tratamiento de la apelación de Cristina Kirchner en torno al fallo en su contra, pues su pliego podría contar con el aval del kirchnerismo en común acuerdo con el mileismo.

