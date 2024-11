Después de una victoria para cada uno, en este nuevo formato de la Major League Soccer los octavos de final de los playoffs es la única serie del torneo donde se juega a mejor de tres partidos. Por eso en la noche de hoy, en el Chase Stadium, Inter Miami y Atlanta United definían todo para ver quien pasaba a los cuartos de final donde espera Orlando City tras vencer a Charlotte FC, también en una serie que se tuvo que jugar el tercer partido y se definió por penales.

Sin embargo, a pesar de la localía, todo fue desazón para el equipo de Florida porque terminó perdiendo 3-2 para quedar eliminado de la MLS en la primera fase a eliminación. Hay que recordar que el conjunto rosa y negro fue el primer clasificado en la Conferencia Este y el mejor equipo de toda la fase regular mientras que los de Atlanta fueron los octavos y últimos clasificados.

A pesar de que los dirigidos por Edgardo Martino comenzaron ganando a los 17 minutos gracias al gol de Matías Rojas, todo cambió en cuestión de minutos porque la visita empató a los 19 y a los 21 minutos lo dio vuelta con un doblete de Jamal Thiare. Así todo se fue 2-1 al entretiempo pero luego la acción siguió en el complemento.

En el segundo tiempo, a los 65 minutos, Marcelo Weigandt escaló por la derecha y centró para que Lionel Messi ponga el 2-2 que mandaba a todo a los penales momentáneamente pero le daba vida a las Garzas para buscar un gol más y clasificar. Pero la alegría nuevamente no duró mucho porque a los 76 minutos, Bartosz Slisz puso el 3-2 final para la eliminación.

A pesar de seguir intentando y que Messi tuvo algunos tiros libres como así también Luis Suárez se perdió una chance clarisima al no llegar a un centro de Jordi Alba, llegó el pitazo final donde Inter quedó eliminado y ahora Atlanta enfrentará al otro equipo de Florida. Ahora los cuartos de final se jugará a un solo partido en la cancha del mejor clasificado.

Miami need a goal. Who else? MESSI delivers.@InterMiamiCF // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/jqYMye2FCj

— Major League Soccer (@MLS) November 10, 2024