La globalización en el fútbol está el alcance de la mano y una muestra de ello es el flamante torneo que organizó la FIFA de cara al 2025. El Mundial de Clubes reunirá a equipos de todas partes del mundo y conectará a los continentes como nunca antes había ocurrido. Con 32 equipos participantes, 8 grupos con 4 participantes en cada uno, el certamen hará vibrar a todo el planeta.

A poco más de seis meses para que inicie el compromiso global que se disputará en Estados Unidos, la FIFA confirmó un detalle no menor que definirá la suerte de los equipos participantes, ya que el ente máximo del fútbol internacional reveló la fecha de realización del sorteo de la fase de grupos del Mundial de Clubes.

Mediante un comunicado de su página oficial, FIFA informó que el sorteo se realizará el próximo 5 de diciembre en Miami . Respecto a los detalles del horario, el portal reveló: “El sorteo, que se celebrará en directo desde un estudio, comenzará a las 13:00 hora local (19:00 CET, – NdR: 15:00 de Argentina -) y se emitirá en todo el mundo a través de FIFA.com, FIFA+ y canales complementarios”.

