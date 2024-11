‘retroceder en ojotas’ podría decirse por este lado de la Cordillera. Arturo Vidal volvió a la Selección de Chile y se disculpó públicamente con el técnico argentino Ricardo Gareca: “Hay palabras en las que me equivoque”.

El experimentado mediocampista se incorporó a La Roja tras la reciente consagración con Colo-Colo y se refirió a las reiteradas críticas contra el Tigre por stream: “Claramente, estaba con una cámara. Se ve la forma en la que veo los partidos. Entonces, la gente a veces lo toma mal porque uno trabaja en esta profesión y se tiene que cuidar más, pero lo veía tan normal yo… Claramente hay palabras en las que me equivoque”.

El Rey vuelve al equipo nacional después de un año para esta doble Fecha de Eliminatorias Sudamericanas contra Perú y Venezuela. El seleccionado chileno está obligado a ganar si quiere seguir con chances de ir al Mundial 2026 porque está último en la tabla.

La inesperada citación de Gareca. “Claro que me sorprendió por cómo se dio, pero feliz. Siempre he querido estar en la selección, me gusta vestir la camiseta y representar a mi país”. “Me toma en un momento espectacular, levantando una copa, con mucho trabajo y esfuerzo. Tuve la oportunidad de marcar en el último partido, de ir mejorando y estar bien físicamente”.

«HABLÉ CON EL PROFE Y EL AMBIENTE ESTÁ MUY BUENO» Arturo Vidal expresó su alegría por volver a #LaRoja y se enfoca en los próximos duelos fundamentales en estas Clasificatorias: «Ojalá podamos ganar los dos partidos que sería muy bueno para pelear algún cupo al Mundial» pic.twitter.com/BBjKerlWKp — ESPN Chile (@ESPNChile) November 12, 2024

Vida hizo énfasis en que cargará la presión en sus espaldas y eso liberará a sus compañeros: “Duele mucho cuando alguien mata a los jóvenes estando los más grandes que pueden aguantar esto. Los más jóvenes no pueden porque es difícil la carrera en la selección. Ellos reciben el golpe más fuerte cuando la prensa los mata. A mí, a esta edad no me duele nada. No me importa que me maten porque sé que voy a seguir trabajando, pero los jóvenes están haciendo su carrera. Yo ya tengo 18 años jugando al fútbol. Prefiero que me maten a mí que a uno de los jóvenes”.

De vuelta a casa 🇨🇱👑 pic.twitter.com/Ks4wan4GlN — Selección Chilena (@LaRoja) November 11, 2024

Uno de los que habló muy bien este martes en la televisión argentina fue Jorge Almirón. “Puede aportar. Estaba contento, muy contento de ir. Donde camina irradia positivismo. Le va a sumar muchísimo”, aseguró el DT de Colo-Colo en ESPN.