Rodrigo Bentancur, jugador del Tottenham Hotspur, se encuentra con la Selección de Uruguay abocado a la doble Fecha de Eliminatorias pero se refirió a la sanción que recibió por discriminación por parte de la Federación Inglesa (FA).

El futbolista hizo una broma meses atrás sobre los rasgos asiáticos en una entrevista para la televisión local; sin embargo, en Inglaterra no se detienen a analizar la intención por lo que recayó en Bentancur una prohibición para jugar por más de un mes.

Serán siete partidos de castigo para el mediocampista de 27 años que milita en el gigante londinense desde enero del 2022.

La palabra del ex Boca Juniors en conferencia de prensa: “De la sanción ya se me había notificado que podía ser, mi prioridad ahora es la selección, estoy 100% enfocado acá, no pienso en el club, veré luego”.

¿Qué dijo Bentancur? En el junio un periodista le pidió una camiseta y el jugador respondió haciendo referencia al surcoreano Heung-min Son: “¿La de Sonny? O un primo, total son más o menos todos iguales”. La frase causó revuelo y el Oriental debió pedirle disculpas a su compañero y amigo del Cuti Romero.

¿Qué dice la regla? La E3, que habla de la mala conducta en los medios de comunicación, y que específicamente en su inciso 2 refiere a “una referencia, expresa o implícita, a la nacionalidad y/o la raza y/o el origen étnico”, alerta que dicho comportamiento podría derivar en una sanción de entre 6 y 12 partidos.

Una situación similar vivió su compatriota Edinson Cavani, hoy en el Xeneize, cuando jugaba para el Manchester United, por decirle “negro” en un sentido cariñoso y rioplatense a uno de sus compañeros en las redes sociales.