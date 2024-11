Gustavo Alfaro comandó la última práctica de la Selección Paraguaya antes de recibir mañana a Argentina en Asunción y como es habitual, el entrenador argentino tuvo una conferencia de prensa particular donde comparó al seleccionado de Lionel Scaloni con la humedad. En el último tiempo, el ex DT de Boca Juniors se hizo conocido por las diferentes comparaciones o dichos que tiene en cada una de sus entrevistas.

En ese sentido, Alfaro fue consultado por la Selección Albiceleste y dijo: “Argentina es la humedad. La humedad por algún lugar se filtra. Si Argentina te descubre las rajaduras y esas rajaduras no las tenés bien cubiertas en las coberturas, por ahí Argentina se te filtra”. Además agregó: “Nosotros tenemos que incorporar las sociedades para que esas rajaduras no se noten tanto o que por lo menos le podamos poner un impermeabilizante para que no se noten tanto”.

"ARGENTINA ES LA HUMEDAD, POR ALGÚN LUGAR SE FILTRA" 🎙️ Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, habló en la previa del partido contra el conjunto de Scaloni por las Eliminatorias Sudamericanas.

El argentino también se despojó de elogios para Lionel Messi, a quien buscará detener mañana en Asunción: “Messi traspasó las fronteras, es del mundo del fútbol. Deseo que juegue el mejor partido de su vida ante Perú. Contra nosotros, no. Mañana es nuestro rival. Yo te aseguro, todos van a ir al Defensores con la camiseta de Paraguay. A Messi no se lo puede neutralizar con una marca personal porque es un estratega, lo mismo pasaba con Maradona”.

Por último y hablando de su Selección como así también de los objetivos que se trazan, Alfaro se mostró optimista para el futuro: “Hoy Paraguay tiene realidades que lo hacen sufrir, hoy tenemos que sufrir. Hoy estamos en la trinchera y hay que aprender a sufrir. A todos esos chicos, salvo que tengan algún problema de lesión, yo siempre los voy a querer conmigo. Nosotros necesitamos los puntos ahora pero si tenemos el privilegio de ir con estos chicos, con dos años más de crecimiento, Paraguay tiene un futuro enorme“.