El extrovertido Jorge Sampaoli volverá a dirigir tras estar un año sin equipo: Stade Rennais Football Club, hizo oficial su llegada a través de una conferencia de prensa, en la cual dejó títulos polémicos.

El último club del entrenador argentino había sido el Flamengo, aunque su incursión en Río de Janeiro duró poco y en septiembre del 2023 fue cesado de su cargo.

Su llegada al Rennes la convierte en su segunda expriencia como técnico de un club de Francia. En 2021 dirigió al Olynpique de Marsella, institución en la que estuvo 16 meses y dejó una buena impronta.

¡LLEGÓ JORGE SAMPAOLI! El técnico argentino fue presentado en Rennes y finalmente firmó contrato hasta el 2026#Ligue1 🇫🇷pic.twitter.com/4M8LZYagpd — Nexogol (@nexogol) November 12, 2024

Las palabras de Sampaoli en su presentación

El entrenador de 64 años, que dirigió a la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018, admitió en rueda prensa que Francia tiene la mejor materia prima del mundo:

“Admiro la Ligue 1, la he seguido viendo desde que me fui de Marsella. Me gusta cómo funcionan los equipos, sus transiciones. El campeonato galo sigue mejorando y, además, los mejores del mundo salen de Francia y de Brasil. Hay materia prima” enfatizó el nacido en Casilda.

“Mi nivel de exigencia es muchas veces demasiado elevado respecto a las exigencias de los clubes con los que he trabajado. Pero tengo conciencia de que esas ambiciones son desmesuradas y quizá inalcanzables, es algo que tengo que cambiar. Tengo que mejorar ese aspecto si quiero estar más tiempo en Rennes” cerró su discurso de bievenida.