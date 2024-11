Luego de lo que fue el último entrenamiento de la Selección Argentina en Ezeiza para definir el equipo que mañana enfrentar a Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa donde el entrenador Albiceleste tocó varios temas: problemas de último momento en la convocatoria, el posible once, la polémica de Spreen y el presente del fútbol argentino, entre varios temas.

Comenzando por el duelo de mañana frente a la Albirroja, Scaloni comentó: “El equipo va a ser bastante similar al del último partido. Será un encuentro dificilísimo ante un rival que está en un buen momento. Pienso que Paraguay, además de ser una selección que históricamente ha sido difícil para nosotros en condición de visitante, tiene buenos jugadores. Los equipos de Gustavo Alfaro son organizados y eso lo hace difícil“.

Luego además el Seleccionador habló sobre dos nombres puntuales de la convocatoria: “Emiliano Martínez está bien, vuelve a estar con nosotros y estamos contentos. Viene siempre con su energía positiva. Lo de Lisandro Martínez no lo esperábamos. Al llegar acá el dolor se incrementó, por eso llamamos a Facundo Medina. Él se sacó el pasaje solo de las ganas que tenía de venir. Es algo muy valorable y da un mensaje a sus compañeros“.

#SelecciónMayor 🎙️ Lionel Scaloni: “Si han venido tantos chicos es porque hay mucho potencial. Argentina es un semillero de jugadores. Siempre depende de ellos ponerse esta camiseta y no sacársela. Lógicamente hay una base y ellos irán entrando a medida que lo consideremos… pic.twitter.com/xbLL14fPJ5 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 13, 2024

Hablando de temas actuales, más de nuestro fútbol, el surgido de Newell’s Old Boys se refirió a la polémica de Spreen pero sobre el armado de la Liga Profesional decidió tirar la pelota afuera. En cuanto al streamer, reflexionó: “Por el bien del fútbol lo de Spreen no puede volver a suceder. Ojalá el comité de ética sea ejemplar. No me gustó lo que ocurrió.” De esta manera fue otro actor importante que se mostró descontento con la actitud de Deportivo Riestra el pasado lunes.

Luego por último, Scaloni fue consultado por el Torneo de 30 Equipos que volverá a estar presente el año que viene en la máxima categoría de nuestro país pero el DT no fue contundente: “No sé si soy el indicado para decir si los 30 equipos le hacen bien o mal al fútbol argentino. A la Seleccion Argentina no le afecta, ni para bien ni para mal, la cantidad de equipos que haya en la Primera del fútbol argentino. Me estaría metiendo en un terreno que no es mío”.