Desde hace tiempo que no se viven días tranquilos en el Manchester United por la irregularidad futbolística que viene teniendo a pesar del paso de varios técnicos y jugadores. Tras la salida de Erik Ten Haag, la paciencia de los hinchas Rojos también se les fue respecto a los jugadores y por eso semanas atrás, en la previa a un partido Alejandro Garnacho se hizo viral.

Esto sucedió porque luego de firmar unos autógrafos, un hincha estaba filmando al extremo argentino y le hizo un reclamo: “Garnacho, pasala mejor hoy por favor. Pasala mejor hoy, meté un gol y trabajá en tu primer toque“. Esto no le gustó nada a Garnacho que lo miró fijo y le dijo: “¿Por qué no jugas vos?“. Luego se dio media vuelta e ingresó al estadio.

🎥-🔴 Roy Keane & @IanWright0 DISAGREE over Garnacho’s decision not to celebrate

🗣️ “Don’t listen to that idiot…If he’s going to be upset with that, get a different job.”

[📽️-@WeAreTheOverlap ] pic.twitter.com/g3fvKWWx30

— Beyond United (@BeyondUTD1) November 14, 2024