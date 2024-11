Mike Tyson sigue siendo noticia por estas horas del sábado a pesar de la decepcionante actuación en la pelea frente al youtuber Jake Paul. Es que el histórico campeón de los pesos pesados décadas atrás compartió un dramático relato en sus redes sociales.

“Esta es una de esas situaciones en las que perdiste pero aun así ganaste”, dijo sobre su derrota en las tarjetas. Y agregó el ex pugilista de 58 años: “No me arrepiento de haber subido al ring una última vez”.

Lo más impresionante de su declaración: “Casi muero en junio. Recibí ocho transfusiones de sangre. Perdí la mitad de mi sangre y 25 libras en el hospital y tuve que luchar para recuperar la salud y poder luchar, así que gané”. Mike Tyson hace referencia a una úlcera que sufrió a fines de mayo de este año arriba de un avión.

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.

I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.

To…

— Mike Tyson (@MikeTyson) November 16, 2024