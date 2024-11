El diputado nacional Rodolfo Tailhade, integrante del bloque de Unión por la Patria, protagonizó este viernes un accidente de tránsito en pleno microcentro porteño. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Avenida de Mayo, donde el legislador embistió a un motociclista que terminó con una fractura expuesta en el pie izquierdo.

El accidente tuvo lugar durante la mañana, cuando el legislador circulaba por una de las principales arterias del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Según las primeras informaciones, el impacto se produjo cuando el diputado giraba hacia Avenida de Mayo.

El motociclista, cuya identidad no fue revelada, sufrió una fractura expuesta al caer contra el asfalto. La gravedad de la lesión activó un rápido operativo de emergencia, con la intervención del SAME, que trasladó al herido al Hospital Ramos Mejía. A pesar de lo delicado de la situación, fuentes médicas confirmaron que la vida del hombre no corre peligro.

Fuente: Nexofin