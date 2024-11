La Copa Potrero llegó para revolucionar el fútbol amateur. Con Sergio “Kun” Agüero a la cabeza de la organización y con premios valuados en miles de dólares para los mejores jugadores, el torneo no solo captó la atención de los equipos de barrio del conurbano si no también de algunos ex jugadores profesionales. Sin embargo, una causa que debería ser una absoluta celebración para el futbol argentino se convirtió en un escenario de controversias para dos clubes: San Lorenzo y Los Andes

El caso dentro del Ciclón salpica al juvenil Ian Vera, de 19 años, que llegó al club de Boedo a principios de año a préstamo desde Estudiantes de Caseros y que recientemente el club decidió rescindirle el contrato tras participar de la Copa Potrero sin la autorización de los dirigentes azulgranas. Vera había firmado con el Cuervo un contrato profesional hasta 2026, pero la falta de continuidad con el plantel de la reserva y sus actitudes “poco profesionales” según la dirigencia encabezada por Marcelo Moretti, terminaron tomando la decisión de poner fin al vínculo de San Lorenzo con el juvenil Vera y deberá retornar al Pincha de Caseros.

El detonante para que Moretti tome la decisión fue una publicación en las redes sociales de Ian, donde el jugador anunciaba su participación con el equipo Alto Pasto en el certamen amateur: “Se juegaaaa. Vamos Alto Pasto”, escribió Vera en su cuenta de Instagram antes de disputar un partido, que se suma a dos semanas consecutivas de ausencias injustificadas a los entrenamientos.

🚨 San Lorenzo rescindirá el préstamo de Ian Vera y el jugador volverá a Estudiantes de Buenos Aires. 👉🏻 Esto es debido a su participación en la Copa Potrero, torneo organizado por el Kun Agüero ℹ️ @mundocuervo_ pic.twitter.com/pnPYXH0rVM — Analytics San Lorenzo (@AnalyticsCASLA) November 16, 2024

La otra polémica gira en torno al Club Los Andes: Lautaro Torres, pieza clave del equipo de Lomas de Zamora, que se está jugando el ascenso a la Primera B Nacional en la final contra Colegiales, fue captado participando del torneo pero algo más camuflado, haciéndolo bajo el seudónimo de “Luciano Torres” en el equipo Monterreyes. La dirigencia del milrayitas ya tomó nota de la situación, pero al tratarse de un jugador clave para que Lomas pueda ser nacional, se evaluará la situación y en consecuencia se tomará una decisión post final vs Colegiales.