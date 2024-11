El mundo del boxeo se verá paralizado hoy, cuando 19 años después de su retiro y tras una breve exhibición en 2020, Mike Tyson volverá a ponerse los guantes y subirá al cuadrilátero ¿el rival? Jake Paul, un youtuber convertido en pugilista. Algo que pocos imaginaron.

La pelea entre Tyson y Paul será este Viernes 15 de noviembre en el AT&T de Texas y tendría una millonaria bolsa para repartir entre ambos peleadores y se podrá disfrutar únicamente en vivo a través de la plataforma de Netflix.

Está claro que Tyson debía despojarse de sus vicios y hábitos. La memoria muscular siempre va a estar en alguien que se apasiona por su deporte y que pudo vivir de eso la gran mayor parte de su vida. Para enfrentar al joven Paul, Tyson afrontó una estricta dieta muy alta en proteínas, aunque como todos, tiene sus permitidos: “Mi esposa come carne cruda, pero yo no”, confesó Tyson en una entrevista, refiriéndose con una sonrisa al sushi japonés. El boxeador llegó a pesar 171 kg y está más que claro que se lo toma en serio, ya que la pelea está fijada reglamentariamente en los 103 kg.

🤯 El SALVAJE entrenamiento de MIKE TYSON para VOLVER a BOXEAR.#JUGONES pic.twitter.com/bJSM6knC2e — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 7, 2024

No solo es una cuestión de dietas y comidas. Mike también debió dejar por completo los cigarros (incluyendo la marihuana) y el sexo: “Hace dos semanas y media que no fumo. Además, no he tenido relaciones sexuales durante ese tiempo”, confesó en el programa The Damon Elliott Show.

Ahora, en vísperas del enfrentamiento, el estadounidense protagonizó un entrenamiento a puertas abiertas donde a pesar de sus 58 años se lo ve ágil, potente y muy bien preparado mostrando combinaciones de jabs, uppercuts, cruzados, swings, y volados. ¿Será esto suficiente para derrotar a Paul?

Tysons open training session.

Not sure what to make of this fight.. pic.twitter.com/rhvFwZVDSH — Men Said (@MENSAIDINC) November 13, 2024

Recordemos que el resultado de la pelea impactará en el récord de ambos boxeadores, y viendo que ambos tienen algo que perder (10-1 para Paul y 50-6 para Tyson) es inevitable hacerse la pregunta: ¿Irán a fondo y lucharán de manera seria? ¿O todo esto es simplemente parte de un show?