Argentina no redondeó un buen partido en Asunción frente a Paraguay, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026, y la derrota 2 a 1 despertó críticas en la prensa deportiva nacional.

Una de los voces más respetadas por sus años de trayectoria en el fútbol es Mariano Closs; quien le dedicó unos minutos de análisis a la Albiceleste, especialmente al rendimiento de algunos jugadores titulares:

“Me parece que hay que evaluar, ya no tanto jugar a la memoria del mismo equipo, porque eso es saludable, pero por ejemplo, vos tenés que saber si los tres muchachos de Atlético de Madrid son titulares o no, si están en un buen momento. De Paul juega poco (en España) y no bien”, disparó el relator en un claro mensaje que iba dirigido a Rodrigo de Paul, Julián Álvarez y Nahuel Molina Lucero.

En sintonía con sus dichos, también puntualizó que en el Mundial de Qatar, Lionel Scaloni sacó del equipo a jugadores titulares luego de la derrota ante Arabia Saudita por el flojo rendimiento, y el equipo se coronó campeón con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister como figuras en el mediocampo (había comenzado siendo suplentes).

Esa situación la trasladó a este momento particular y dio nombres de jugadores que quiere ver en cancha:

“Nuestra joya actual, ni la puso, que fue Thiago Almada, y la verdad que hubiese podido oficiar de lo que él hubiese querido, con rompimiento por abajo con su gambeta, asociación con algún jugador” se refirió ante él no ingreso del futbolista del Botafogo de Brasil.

No fue el único nombre que lanzó en la mesa, su pedido se extendió para con Exequiel Palacios y Gio Lo Celso, que brillan en sus equipos y suman pocos minutos en La Scaloneta.