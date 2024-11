Los especialistas del boxeo coincidieron en que fue un error que Mike Tyson se haya subido al ring a sus casi 60 años para dejar una última imagen tan decadente de un boxeador que supo ser uno de los mejores del mundo en sus tiempos. El ex campeón mundial perdió el viernes por la noche ante el joven yotuber Jake Paul.

Iron Mike solo ganó el primer round en las tarjetas y a partir de allí comenzó su declive, sus piernas no se despegaron del cuadrilátero y se olvidó de pegar. “Hubo un punto en el que pensé que él realmente no respondía”, fue el comentario de Paul.

Cuando fue consultado si bajó la intensidad, Jake Paul confesó que no quiso noquear a su rival: “Sí, definitivamente. Quería darle a los fans un espectáculo, pero no quería lastimar a alguien que no necesitaba ser lastimado”.

La velada fue un éxito. Además de haber vendido 70.000 tickets, a muy poco de la capacidad máxima del AT&T Stadium de Texas, el evento fue seguido por millones de fanáticos por la plataforma Netflix. Tanto Jake Paul como Mike Tyson se llevaron una bolsa de 40 millones de dólares cada uno.

60 million households around the world tuned in live to watch Paul vs. Tyson!

The boxing mega-event dominated social media, shattered records, and even had our buffering systems on the ropes. pic.twitter.com/kA8LjfAJSk

— Netflix (@netflix) November 16, 2024