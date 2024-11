El organizador de la Copa Potrero, Sergio Agüero, rompió el silencio para cruzar a los clubes que tomaron cartas en el asunto con los jugadores participantes. El evento cuenta con varias estrellas ya retiradas aunque también con jugadores profesionales con contratos por lo que se volvió polémico.

El Kun salió a defender a los futbolistas: “Hay algunos que están jugando instancias finales, como puede ser Los Andes. Pero hay muchos equipos que terminaron. ¿Qué hacen la mayoría de los equipos del Ascenso? Aprovechan para no pagar el mes de diciembre. Buscan la excusa perfecta, y nadie dice nada. Pero yo no me meto. Entonces, no busquen la excusa”.

Los casos hasta ahora. San Lorenzo le rescindió el contrato al juvenil Ian Vera, de 19 años, que estaba a préstamo desde Estudiantes de Caseros. Independiente hizo lo mismo con Juan Román Zarza, que estaba a préstamo en Excursionistas. Agustín Minnicelli, desafectado del plantel de Comunicaciones.

El ejemplo que dio el Kun es el de Lautaro Torres, de Los Andes, que se cambió el nombre para pasar inadvertido. El problema estalló porque el jugador participó de la Copa Potrero el día antes de la final ante Colegiales por el ascenso a la Primera Nacional, partido que el Mil Rayitas de yapa perdió.

“Esto es para divertirse y cada uno puede hacer lo que quiere. Acá, todos están invitados. Yo no tengo problema con nadie, yo con todos me llevo bien. Me molesta porque no le hago mal a nadie. Quiero hacer las cosas que a mí me gustaban cuando yo era chico”, agregó el ex Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona.