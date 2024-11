Franco Colapinto volvió a ser una de las mayores tendencias de las redes sociales tras el video en Madrid que se viralizó con Eugenia la China Suárez, actriz con la que tendría una incipiente relación sentimental.

¿Qué pasó ahora? Sucede que el piloto no está en las portadas deportivas -el campeonato mundial de la fórmula 1 está en un parate antes del Gran Premio de Las Vegas-, sino que su nombre aparece en los programas y portales del espectáculo. Esta exposición innecesaria para su carrera causó enojo en los fanáticos de las carreras.

En este contexto, Jamie Campbell-Walter, uno de los managers de Colapinto, hizo explosivas declaraciones en su cuenta de X (ex Twitter). “Dejen de opinar, dejen de insultar y de decirnos cómo debemos hacer nuestro trabajo”, pidió.

“Estuve aquí mucho antes de que cualquiera de ustedes apoyara a Franco y estaré aquí mucho después”, fue otra de las duras frases del ex piloto británico, campeón en el Gran Turismo Británico..

Listen carefully because I will only say this once. Stop with your opinions, stop with your insults and stop telling us how we should do our job.

I will deal with it and I don’t need anymore comments. I was here long before any of you supporting Franco and will be here long…

— Jamie Campbell-Walter (@jcampbellwalter) November 18, 2024