Luego del bicampeonato en la Copa América, Ángel Di María tomó la decisión de retirarse de la Selección Argentina para cerrar un ciclo donde consiguió la Copa del Mundo, las dos copas continentales y los Juegos Olímpicos Beijing 2008. En diálogo con Clank Media el extremo habló sobre este cierre de etapa, sus sensaciones después de pasar una mala etapa en el seleccionado, lo que se le viene en el futuro cercano en cuanto a su carrera y también se tomó un tiempo para hablar entre la rivalidad Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo.

Respecto a lo que fue toda su historia con la Albiceleste, Fideo remarcó: “Tomé la decisión cuando terminó el Mundial, pero no sentía que fuera el momento. Porque después de ganar las ganas de seguir están y la Copa América estaba cerca y sentí que podía seguir rindiendo. Termine como termine la Copa América, me puedo ir por la puerta grande. Me volvieron otra vez las ganas de vivir después de ganar con la Selección“.

Mientras transita su segundo paso en el Benfica de Portugal, Di María afirma que no tiene fecha para el retiro y afirmó “estos últimos años fueron todo disfrute y alegría. Fueron de volver querer ir a entrenar, si tengo días libres estoy esperando para volver a entrenar“. Sin embargo Angelito dejó abierta la puerta para dirigir comentando que está haciendo el curso de director técnico pero que primero estará el tiempo para disfrutar y después ver si será técnico o no.

Por último, el rosarino supo compartir muchos años con Lionel Messi en Argentina y en el Paris Saint-Germain como así también con Cristiano Ronaldo en Real Madrid y Juventus, por lo que se lo puede considerar un privilegiado ya que no son tantos los jugadores que lograron esto y son contados con los dedos de la mano.

Respecto a esta histórica rivalidad en este siglo, el atacante expresó: “Son los mejores de la historia. Siempre el mejor es Leo. No solo por los Balones de Oro, sino por la diferencia que le saca a CR7. Lo de Cristiano es trabajar y trabajar. Lo de Messi es talento puro, lo que Dios le dio. No se esfuerza por nada para ser el mejor. Cris siempre tuvo que querer más. Y al Enano lo ves y es como si jugara con sus amigos. Esa es la diferencia. Leo no tiene comparación con nadie“.