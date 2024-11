Rafael Nadal, uno de los mejores tenistas de la historia, le puso punto final a su carrera este martes con la eliminación de España en la Copa Davis disputada en Málaga. El equipo español perdió con Países Bajos 2-1 por los cuartos de final.

La Fiera, de 38 años, que ya había anunciado anticipadamente que el torneo de naciones sería el último como profesional, perdió el primer punto ante Botic van der Zandschulp por 6-4 y 6-4.

La palabra del balear tras la derrota pero con la serie aún por delante: “Si fuera yo el capitán, no me pondría a jugar el siguiente partido. Visto mi nivel no me elegiría, pero eso no quiere decir que no tenga ganas de jugar. Puede que el de hoy haya sido mi ultimo partido individual”.

For your fighting spirit. For your humility and kindness. For everything you’ve done for tennis. Gracias, Rafa. pic.twitter.com/tDicj5KUI5 — Davis Cup (@DavisCup) November 19, 2024

El ganador de 22 títulos de Grand Slam fue muy crítico con su nivel: “La decisión de jugar la tomó él, para eso es el capitán. Yo no le puse ninguna presión. Se tomó la decisión de que jugara yo y sabíamos que había un riesgo. No he podido ganar el punto, no puedo decir que lo siento porque esto es deporte. Yo lo he intentado como lo he intentado siempre. Uno no puede controlar el nivel que tiene”.

El segundo punto lo jugó Carlos Alcaraz, que venció a Tallon Griekspoor por 7-6 y 6-3 para definir todo en el tercer partido. Pero el dobles se lo quedó la dupla neerlandesa Koolhoff-Van der Zandschulp frente a Alcaraz-Granollers.

For teaching us not to give up, for inspiring generations, for your love for the game, gracias Rafa ❤️ #RafaSiempre pic.twitter.com/EeZVFhAXhS — ATP Tour (@atptour) November 19, 2024

El discurso final de Nadal sobre la pista

“Buenas noches, las gracias las tengo que dar yo que es difícil hacerlo. Empezaré por los que están aquí: el público. SIncerametne han sido 20 años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas en los momentos buenos y en los malos me empujabais a seguir jugando. He podido vivir con España y con todo el mundo, me he sentido muy agradecido de sentir el cariño de todo el público y en especial aquí en España”.

“Quiero seguir felicitando a Países Bajos y agradecer a todo el equipo español que está aquí, que me habeís dejado jugar otra vez la Copa Davis, que no ha salido como todos queríamos. He dado todo lo que tenía y agradeceros la oportunidad. Repasar estos últimos días como profesional en equipo. MUchos momentos importantes de mi carrera los he vivido con los que estáis aquí, ha sido un privilegio, hemos conseguido muchas cosas bonitas y ahora os toca a vosotros seguir viviéndolas que estoy seguro de que llegarán”.

La sentida carta de Federer

Mientras me preparo para graduarme del tenis, tengo algunas cosas que compartir antes de emocionarme.

Empecemos por lo obvio: me ganaste mucho, más de lo que yo pude ganarte a ti. Me desafiaste de maneras que nadie más podría. En arcilla, sentí que estaba entrando en tu patio trasero, y me hiciste trabajar más duro de lo que jamás pensé que podría hacerlo solo para mantenerme firme. Me hiciste reimaginar mi juego, llegando incluso al punto de cambiar el tamaño de la cabeza de mi raqueta, esperando obtener alguna ventaja.

No soy una persona muy supersticiosa, pero tú lo llevaste al siguiente nivel. Todo tu proceso. Todos esos rituales. Juntar tus botellas de agua como si fueran soldados de juguete en formación, arreglarte el cabello, ajustar tu ropa interior… Todo eso con la máxima intensidad. En secreto, me encantaba todo el asunto. Porque era tan único, tan tú.

Y sabes qué, Rafa, me has hecho disfrutar aún más del partido.

Vale, quizá no al principio. Después del Abierto de Australia de 2004, llegué al número uno del ranking por primera vez. Pensé que estaba en la cima del mundo. Y lo estaba, hasta dos meses después, cuando entraste a la cancha en Miami con tu camiseta roja sin mangas, mostrando esos bíceps, y me venciste de manera convincente. Todo ese rumor que había estado escuchando sobre ti, sobre este increíble jugador joven de Mallorca, un talento generacional, que probablemente ganaría un major algún día, no era solo publicidad.

Ambos estábamos al principio de nuestro viaje y lo acabamos haciendo juntos. Veinte años después, Rafa, tengo que decirte: ¡Qué carrera tan increíble has tenido! Incluyendo 14 Roland Garros, ¡histórico! Has hecho sentir orgullosa a España… has hecho sentir orgulloso a todo el mundo del tenis.

Sigo pensando en los recuerdos que hemos compartido. Promocionando el deporte juntos. Jugando ese partido mitad césped, mitad tierra batida. Rompiendo el récord de asistencia de todos los tiempos al jugar frente a más de 50.000 aficionados en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Siempre haciéndonos reír a carcajadas. Agotándonos mutuamente en la cancha y luego, a veces, casi literalmente teniendo que sostenernos el uno al otro durante las ceremonias de entrega de trofeos.

Todavía te agradezco que me hayas invitado a Mallorca para ayudar a lanzar la Rafa Nadal Academy en 2016. En realidad, me invité yo misma. Sabía que eras demasiado educada como para insistir en que estuviera allí, pero no quería perdérmelo. Siempre has sido un modelo a seguir para los niños de todo el mundo, y Mirka y yo estamos muy contentas de que nuestros hijos hayan entrenado en tus academias. Se lo pasaron genial y aprendieron muchísimo, como miles de otros jugadores jóvenes. Aunque siempre me preocupó que mis hijos volvieran a casa jugando al tenis siendo zurdos.

Y luego llegó Londres, la Laver Cup en 2022. Mi último partido. Para mí significó todo que estuvieras a mi lado, no como mi rival, sino como mi compañera de dobles. Compartir la cancha contigo esa noche y compartir esas lágrimas será por siempre uno de los momentos más especiales de mi carrera.

Rafa, sé que estás concentrado en la última parte de tu épica carrera. Hablaremos cuando haya terminado. Por ahora, solo quiero felicitar a tu familia y equipo, quienes jugaron un papel fundamental en tu éxito. Y quiero que sepas que tu viejo amigo siempre te está animando y seguirá animándote con la misma fuerza en todo lo que hagas a continuación.

¡Rafa eso!

Lo mejor siempre, tu fan, Roger.