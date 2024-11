Gustavo Costas, el entrenador de Racing, atraviesa la semana previa a la final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro con mucha expectativa. En una jornada especial en el club, contó qué siente con la Academia a un paso de sumar un nuevo título.

En la noche del lunes, en la que se entregaron carnets a socios vitalicios, el experimentado DT reveló cómo está transitando estos días antes de la cita clave por el título continental: “Es difícil. Yo no duermo. Dormí apenas una hora con el partido de ayer, me levanté a las seis de la mañana para ir a entrenar y me vi diez partidos de Cruzeiro”.

🎙️ Gustavo Costas en @RacingOnlineOK durante la entrega de carnets a Socios vitalicios: 🗣️ «NO DUERMO, APENAS UNA HORA Y ME FUI A ENTRENAR, VÍ 10 PARTIDOS DE CRUZEIRO. A MI ME ENCANTA VIVIRLO ASÍ. COMO HINCHA ME TUVE QUE COMER TODO. VIVIR TODO ESTO ES LO QUE SOÑÉ TODA MI VIDA». pic.twitter.com/M1HbnEJc8w — Racing Radio (@RacingRadioClub) November 19, 2024

Costas fue mascota del histórico equipo de Juan José Pizzutti. Años más tarde le tocó ser campeón como jugador y ahora sueña con hacerlo del otro lado de la línea de cal. Ya le tocó dirigir finales. Ganó algunas, en otras se fue con las manos vacías, pero esta es muy especial porque saltará al corralito de la Nueva Olla con el escudo albiceleste bordado en el pecho de la campera: “Yo estoy contento, a mí me encanta vivirlo así este momento de Racing porque como hincha me tuve que comer todo”.

Y remarcó su pasión por el equipo de Avellaneda: “Cuando iba al colegio lo único que podía decirles a los de Independiente era que nosotros cantábamos más que ellos. Hoy vivir este momento, que mi gente esté contenta y mi familia también, es lo que soñé toda mi vida”.