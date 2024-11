Gerardo “Tata” Martino dejó de ser el director técnico de Inter Miami. El rosarino tomó la decisión luego de la eliminación del equipo de Lionel Messi en la MLS ante Atlanta United en los playoffs. El argentino se va del equipo luego de ganar dos títulos y obtener la clasificación al Mundial de Clubes 2025.

La noticia ha sido comunicada vía X (ex Twitter) por el periodista Tom Bogert, que es especialista en la Major League Soccer y atribuye la salida de Martino a “razones personales”.El próximo viernes, el DT daría una conferencia de prensa de despedida.

BREAKING: Tata Martino is OUT as Inter Miami manager, sources tell @GiveMeSport.

Martino decided to leave for personal reasons, sources add.

Martino led Miami to league-record 74 point regular season then lost in round one to Atlanta United. https://t.co/wzdhItBV65 pic.twitter.com/azvadueLkE

— Tom Bogert (@tombogert) November 19, 2024