Franco Colapinto ya está en Las Vegas y se prepara para una nueva carrera en Estados Unidos. Luego del accidentado Gran Premio de Brasil en Interlagos, el argentino retorna a las competencias en la Fórmula 1.

En estas dos semanas de descanso, ha pasado de todo en el entorno que lo rodea al piloto argentino: su posible llegada a Red Bull en reemplazo de Checo Pérez en 2025 y el encuentro con la actriz Eugenia” China” Suárez en Madrid, los tópicos más trascendentes.

En su llegada a la Ciudad del Pecado, Colapinto agarró el micrófono, se refirió a todo lo mencionado y no les esquivó a las balas. En la horario nocturno de este jueves, comienzan las pruebas libres.

Su encuentro con la China Suárez

El video caminando juntos en la noche madrileña circuló por todas las redes sociales y medios televisivos, a tal punto que su mánager Jamie Campbell-Walter, tuvo que salir a poner paños fríos.

Las palabras del piloto respecto a lo sucededio:

“No hay nada para contar. Voy a hablar de automovilismo y nada más. Estoy muy enfocado en la carrera. Estuve haciendo muchos simuladores para la carrera de Las Vegas. Es un circuito que es muy divertido y que es nuevo para mí. Se corre de noche y tenía muchas ganas de debutar en este circuito”

Su futuro en la Fórmula 1

Sus grandes performances en Williams Racing, donde sumó puntos en más de una canción, despertaron intereses en otras escuderías de la competencia y hasta sus colegas de la f1 aseguraron que merece una butaca en 2025.

Colapinto dedicó unas palabras a los rumores sobre su futuro:

“Yo no estoy muy enterado de nada. Mis managers son quienes se encargan de todo el tema de equipos y de contratos. Hasta ahora no tengo mucha información nueva y no soy el que se encarga de hablarlo”.