Luego de la victoria 1-0 de Argentina sobre Perú en La Bombonera para cerrar la actividad de las Eliminatorias Sudamericanas en este 2024, Paolo Guerrero habló con la prensa y no tuvo pelos en la lengua para comentar su punto de vista sobre el arbitraje de Wilmar Roldán. El actual delantero de Alianza Lima dialogó con Movistar Deportes en el campo de juego del estadio Xeneize y deslizó que el colombiano cobró muchas faltas innecesarias al equipo de Lionel Scaloni pero hizo enfasis en Lionel Messi. Además mostró enojo con el planteo táctico de Jorge Fossati.

En primer lugar respecto a Roldan, el Depredador afirmó: “Es un poco difícil cuando el árbitro te condiciona. A nosotros nos empujaban y no cobraba ninguna falta. A Messi lo tocás con un dedo y te cobraba falta“. Además agregó: “Y no a Messi, a todos. Cualquier contactito, cualquier contacto. A nosotros venían y nos empujaban y no nos cobraban nada. Y es un poco difícil porque te va condicionando, te va metiendo. Si ves, las que tuvieron ellos fueron de pelotas paradas“.

🚨 Paolo Guerrero Suelta Factos: El arbitraje estaba de un lado, a Messi no se le puede tocar porque pitan falta por solo rosarlo , y ustedes la prensa no dicen nada y lo sabe bien”https://t.co/eIaTfF7EDx pic.twitter.com/Yvu407E9YE — Arielipillo (@arielipillo) November 20, 2024

“Nos faltó más atrevimiento”

Luego de este enojo contra Messi y el árbitro colombiano de ayer por la noche, el apuntado por Guerrero fue Fossati. El atacante con pasado europeo deslizó que el planteo del entrenador uruguayo no fue el mejor para intentar buscar la victoria frente Argentina. En ese sentido, el Pistolero comentó: “La presión de ellos en el medio campo fue intensa, pero podíamos jugar más, lanzar más, yo quedaba mano a mano, hacía la gambeta para que me tiren una pelota, pero nada. Eso es lo que me deja pensando“.

Para cerrar el análisis del partido con una clara indirecta al entrenador, el peruano dijo: “Nos faltó atrevimiento, ser más conchudos y que la bola corra. Podíamos crearle más situaciones, porque quedaban mal parados. A veces perdíamos mucho la pelota. Podíamos tenerla más y no solo correr detrás de la pelota todo el tiempo”.

De esta manera la noche del martes fue muy mala para Guerrero que se mostró en contra de varios actores y hasta tuvo una discusión con Leonardo Balerdi donde el defensor argentino copió a su ídolo con el famoso “Anda pa´ allá, bobo“.