Después de varios días turbulentos, Franco Colapinto vuelve a hacer lo que mejor sabe: pilotar. Este jueves comienza el Gran Premio de Las Vegas con la excentricidad del horario y la expectativa por la definición del campeonato entre Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren).

Tanto para los amantes de la Fórmula 1 desde siempre como para los que se sumaron estos últimos meses por el argentino será difícil acostumbrar el sueño: medianoche y madrugada es lo que ofrece la “Ciudad del Pecado”.

las prácticas libres que iniciarán esta noche, la qualy y la carrera del domingo se podrá ver por cable en Fox Sports y vía streaming por Disney+. En la semana los relatores de ambas señales se cruzaron por las redes sociales.

Colapinto hizo declaraciones estrictamente deportivas sobre la recta final de la temporada y su deseo para el 2025: “Me encantaría, me encantaría estar acá el año que viene. La verdad que es un poco el objetivo que tenemos como equipo, con mis managers. También James está haciendo un trabajo grande para que pueda estar y que pueda seguir corriendo. Así que, más que agradecido con ellos”.

«Every weekend you have to show that you deserve a seat here…» 💺 pic.twitter.com/FGwEQcEgAS

— Formula 1 (@F1) November 21, 2024