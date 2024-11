Por una cuestión totalmente ajena a la actual dirigencia que comanda a Independiente, el conjunto de Avellaneda no puede cobrar la anteúltima cuota del pase de Alan Velasco al Dallas de la Major League Soccer. Esa cuota se traduce en un ingreso de 1.000.000 de dólares, un dinero que le sirve muchísimo a la institución debido al delicado momento económico que atraviesa desde hace varios años. Sin embargo dicho problema, tiene una explicación insólita.

Esta imposiblidad de cobrar el dinero es porque cuando se cerró la transferencia de Velasco en el 2022, el acuerdo era que eran 7 cuota de un millón de dólares cada una. Pero las transferencias fueron hechas a una cuenta que el Rojo tenía en el exterior y para eso, el presidente Hugo Moyano tenía que elegir a un corresponsal bancario que traducido significa que es un negocio local que presta servicios financieros a nombre de una entidad bancaria. Los corresponsales bancarios permiten a los clientes realizar operaciones bancarias sin tener que acudir a una oficina o cajero, ahorrando tiempo y dinero.

Independiente es cómo mi casa y me gustaría volver en algún momento”.

🗣️”No descarto ni afirmo nada; jugaría en otro club de Argentina que no sea Independiente.

Sin embargo el corresponsal elegido fue uno de origen ruso y al mismo momento estalló la guerra entre Rusia y Ucrania que se mantiene ahora. Desde la fecha hasta este momento, la relación entre el estado ruso y Estados Unidos no es la mejor. Por lo tanto se necesita una aprobación de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) para certificar que dicho monto de dinero no va destinado a financiar a la guerra.

Esta además no es la única particularidad del caso ya que esta cuota que está en problemas es la anteúltima pero la última fue cobrado. ¿Cómo sucedió esto? Porque la actual dirigencia de Néstor Grindetti en su momento pudo cambiar el corresponsal intermediario para el pago final por lo que ese último monto se pudo pagar.

En medio de todo esto, Velasco en el último tiempo estuvo en la mira tanto de Boca Juniors como River Plate y según afirman tanto en la Ribera como en Núñez para este mercado de pases vuelven a posar los ojos en el atacante. Por su parte el club estadounidense lo tasó en alrederor de 7.500.000 de dólares por el 80% del pase.

“De #River me llamaron, pero fue de manera informal. No descarto jugar en otro club que no sea Independiente en Argentina.”

🎙️ Alan Velasco en ESPN. pic.twitter.com/X5tm3j5ky1

— River Play Digital (@RiverPlay_OK) November 19, 2024