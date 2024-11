Con el objetivo de aprovechar el empate de Vélez ante Lanús, River viaja a tierras mendocinas para llevarse 3 puntos que lo aproximen a la punta del campeonato, y por eso enfrentará a Independiente Rivadavia desde las 21:30 en el Estadio Malvinas Argentinas por la fecha 23 de la Liga Profesional.

El elenco de Marcelo Gallardo viene en racha positiva desde su eliminación en la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. 3 triunfos consecutivos y mostrando una increíble eficacia goleadora (3-1 vs Banfield, 3-2 vs Instituto y 3-0 vs Barracas Central). Aunque todavía depende de otros resultados, el millonario busca de lleno pelear el torneo local hasta la última fecha y de paso, asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2025 por la tabla anual, donde actualmente River se ubica 3° con 63 puntos.

Por su parte, la Lepra mendocina viene de caer en su visita al Cilindro de Avellaneda por 2-1 contra Racing. Por eso, los dirigidos por Alfredo Berti buscará aguarle la fiesta al millonario y quebrar una racha negativa de 3 partidos sin conocer la victoria (Antes de Racing, había igualado 1-1 frente a Estudiantes de La Plata y Rosario Central respectivamente), ya sin la presión de mirar los promedios o la tabla anual debido a la anulación de los descensos.

Hora : 21.30.

TV : TNT Sports.

Árbitro : Nazareno Arasa.

Estadio : Malvinas Argentinas (Mendoza).

HISTORIAL:

Jugaron 5 partidos

River Plate ganó 3 veces

Independiente Rivadavia venció en 2 oportunidades

LAS PROBABLES FORMACIONES:

INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Ezequiel Centurión; Luciano Abecasis, Federico Milo, Sheyko Studer, Tobías Ostchega; Mauricio Cardillo, Franco Romero, Diego Tonetto, Luis Sequeira; Sebastián Villa y Victorio Ramis. DT: Alfredo Berti

RIVER PLATE: Franco ⁠Armani; Fabricio Bustos, Leandro González Pirez, Federico Gattoni o Daniel Zabala, Milton Casco; Rodrigo Villagra, Santiago Simón, Maximiliano Meza, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo