Boca sumó su tercera victoria consecutiva desde la llegada de Fernando Gago como DT, tras un comienzo algo irregular. Le ganó 1 a 0 a Unión de Santa Fe, rival directo en la tabla anual, con un gol temprano de Milton Giménez. Sin embargo, el hecho noticioso pasó por la decisión de Pintita de sentar en el banco de suplentes a Edinson Cavani ¿Por qué ocurrió esto? ¿Decisión táctica o extra futbolística?

Tras el partido, Gago explicó en conferencia de prensa, sus motivos de porque sentó en el banco al uruguayo, que es el goleador xeneize en este 2024: “Voy a confiar en todos los futbolistas, hoy decidí que este era el mejor 11 en este partido y esa es la realidad, no hay ningún problema. (…) Cavani entró a los 18′ 2T y manejó las situaciones de partido, fue una cuestión que me gusta trabajar de esta manera y que el futbolista sienta que todos tienen oportunidad de jugar”, aseguró el DT sobre el capitán de Boca.

“Hay jugadores que van a jugar más o menos, es la dinámica de juego en el fútbol. Venimos de 3 victorias que es muy importante, y se demuestra con los entrenamientos que tuvieron y todos están con predisposición, la relación en un grupo de trabajo es muy importante”, agregó Gago. “Independientemente de quién juegue el sábado, no significa que no jueguen el miércoles o viceversa. Hay que sumar para la tabla acumulada, no solo en la semifinal, quedan muchos en juego. Tenemos que tener el mejor equipo todos los partidos, independientemente del próximo partido que venga”, terminó declarando el entrenador de Boca.

🗣️La explicación de Fernando #Gago de POR QUÉ no fue TITULAR Edinson #Cavani. ✅NADIE tiene su puesto ASEGURADO.pic.twitter.com/9hbakendgt — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) November 21, 2024

Sumado a las declaraciones de Pintita, Marcelo Nasarala, periodista de Radio Mitre AM 790 contó en el programa de Super Mitre Deportivo, que la decisión de Gago por dejar afuera del 11 titular a Cavani vino por una conducta extra futbolística en la previa del partido frente al Tatengue: “Yo conté en el arranque de la transmisión que la información con Cavani era que hasta la charla técnica era titular. Pasó algo, que no es ni futbolístico ni físico, por lo que el técnico de Boca tomó la decisión en la charla de que juegue Giménez y no Cavani de titular”, informó el periodista en su columna.

🚨🇺🇾 Edinson CAVANI fue SUPLENTE en Boca porque LLEGÓ TARDE a la CHARLA TÉCNICA en el hotel. 💥 Fernando Gago RESPETÓ SU PALABRA sobre la puntualidad, sin importar que se trate del apellido de mayor peso en el plantel. 👉🏻 Los jugadores del Xeneize están SORPRENDIDOS ya que es… pic.twitter.com/hsaxPUP86e — Diego Yudcovsky (@diegoyudcovsky) November 21, 2024

“Gago sabemos que es alguien riguroso no solo con la balanza, sino con los horarios de desayuno, de entrenamientos, de merienda, de concentración. Yo lo que tengo y recién consulté con una fuente 100% confiable, no hay manera que le erre, que me lo confirmó: Cavani habría llegado tarde a la charla táctica y Gago como no cumplió con el horario que tenía que estar, lo sacó del equipo. A Cavani no le gusta, pero hay que destacar que adentro del vestuario era el que más arengaba a los compañeros.”, confirmó Nasarala.