En México todavía no perdonan la actitud de Fernando Gago con Chivas y a más de un mes, el histórico delantero mexicano, Chicharito Hernández, actual jugador del equipo de Guadalajara, le salió al cruce al entrenador de Boca Juniors.

Pintita siempre negó abiertamente los rumores sobre la posibilidad de dirigir al Xeneize mientras ejercía su cargo en el equipo de Liga Mexicana, a tal punto que en conferencia de prensa cuando le preguntaron por la posibilidad, afirmó “que no había existido ninguna charla” (con Boca).

El directo técnico fue exclavo de sus palabras y a los pocos días regresó al club de sus amores pero no como jugador, sino que con el buzo de DT. En el país azteca no se lo perdonaron y fue raudamente castigado por la prensa y el club. Ahora por un ex dirigido:

“No es una queja ni una opinión, es la realidad. No tenía que evadir la verdad. Nosotros salimos a jugar un Clásico Tapatío (frente al otro equipo de la ciudad, Atlas) cuando personas ya sabían que iba a suceder algo y no nos habían dicho, no nos había hablado por la verdad”, remarcó el ex delantero del Real Madrid con respecto a las formas en las que se manejó.

En la entrevista al canal de comunicación del club, Chivas TV, habló de la falta de liderazgo con el plantel y su falta de ética con la institución con la huída repentina:

“Habla con la verdad, dinos tu sentir, sé vulnerable. Eso lo hace un líder. Faltó muchísimo de eso. Ahora tenemos que darle toda la confianza a nuestro entrenador a Arturo. Esto lo hacemos por Chivas, por amor al club. Estemos los que estemos, lo más importante es el grupo “.

Para el argentino el elenco mexicano ya es historia y junto a su nuevo equipo va en busca de los objetivos en el cierre del año: clasificar a la Copa Libertadores 2025 y levantar la Copa Argentina.