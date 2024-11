Los Pumas cayeron por 37-23 en el Stade de France de Saint-Denis de París ante Francia por el tercer partido de la gira en Europa. El equipo dirigido por Felipe Contepomi dejó pasajes de grandes actuaciones, sobre todo en la segunda mitad. Sin embargo, los argentinos tuvieron grandes desaciertos en los últimos minutos de la etapa inicial que lo perjudicaron. El viaje terminó con un saldo de una victoria ante Italia y dos derrotas, ante los franceses e Irlanda.

Los primeros 40 minutos estuvieron marcados por la constante incomodidad de la Albiceleste. Apenas a los 3 minutos, Julián Montoya recibió una tarjeta amarilla tras un contacto que dejó al francés Jean-Baptiste Gros fuera de la cancha por lesión. Este golpe tempranero, fue el primero de los tantos que recibió el seleccionado nacional.

🇫🇷France – Argentine 🇦🇷 #FRAARG Déjà un carton jaune pour l’Argentine ! Jean-Baptiste Gros sort sur blessure 🩹 Le match en direct sur TF1 et @tf1plus : https://t.co/0kxE7LuyAo pic.twitter.com/BuXSB5WxCz — TF1 (@TF1) November 22, 2024

Francia aprovechó la superioridad numérica y abrió el marcador a los 8 minutos con un try de Thibaud Flament, convertido con precisión por Thomas Ramos. Los Pumas lograron responder a través de un penal ejecutado por Tomás Albornoz, pero los europeos extendieron su ventaja con otro acierto de Ramos. Aunque los dirigidos por Contepomi no se rindieron y continuaron peleando: Albornoz volvió a achicar la diferencia con dos penales consecutivos, acercando el marcador a cuatro puntos. Sin embargo, los franceses no aflojaron y sumaron siete valiosos puntos que ampliaron la distancia.

El último partido de la ventana de noviembre se complicó aún más cuando Juan Martín González fue sancionado con amarilla por un knock-on intencional en un intento desesperado por frenar una ocasión manifiesta de try. Esta acción derivó en un try-penal que dejó a Los Pumas con 14 jugadores nuevamente y un marcador adverso de 27-9. Antes del final, Francia selló su dominio con otro penal, cerrando la etapa inicial con una ventaja de 30-9.

📍 ¡Final del primer tiempo en el Stade de France! 👎🇦🇷 #LosPumas caen, por el momento, 30-9 en el último partido de la ventana europea. ➕ Mirá toda la ventana de noviembre en #DisneyPlus pic.twitter.com/gu2263yV4x — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 22, 2024

En el segundo tiempo, Los Pumas encontraron algo de aire a partir del try de Gallo, que acortó distancias momentáneamente. Sin embargo, Francia reaccionó de inmediato y retomó el control del partido, manteniendo la amplia ventaja. Cuando parecía que el conjunto argentino podría acercarse nuevamente, Les Bleus sellaron el marcador con un último try que puso fin a las esperanzas albicelestes y marcó un cierre amargo para el equipo de Felipe Contepomi en su último encuentro del año.