River Plate perdió como visitante ante Independiente Rivadavia por la fecha 23 de la Liga Profesional, lo que lo deja prácticamente sin chances de pelear el campeonato (quedaron a 8 puntos de Vélez a falta de 4 fechas). Fue un encuentro que quedó marcado por el bochorno del final con los incidentes entre jugadores de ambos clubes. Y en cuanto a lo futbolístico, se vio a un Millonario muy desdibujado y con un muy flojo rendimiento.

Este viernes, Maxi Grillo, periodista que cubre el día a día del Millonario, informó que se vivió un clima caliente tras la derrota, el entrenador y sus dirigidos -puntualmente dos referentes del plantel- se habrían recriminado por la mala actuación en Mendoza. Lo cierto es que, sobre todo en el segundo tiempo, la Lepra mendocina dominó el partido mediante contraataques y errores de la zaga central del millonaria.

Los muchachos que usan la camiseta de River se arrastran, los zapatean y se asustan, va el técnico a retarlos y tienen la cara durísima para enojarse por el reto y pretenden que los traten con cariño. Déjate de joder… pic.twitter.com/ve3UbF2aKC — Iván (@ivanalvarenga1) November 22, 2024

No obstante, la situación no pasó a mayores y todo quedó puertas adentro del vestuario del Malvinas Argentinas. De hecho, el Muñeco salió tarde hacia la conferencia de prensa para intentar calmar las aguas. “La responsabilidad es de todos. No nos salió nada. Haremos un balance final después de estos cuatro partidos y se tomarán decisiones sobre cómo seguiremos. Si tengo una crítica que hacer, trataré de resolverla de cara al futuro y puertas para adentro”, sentenció ante los micrófonos.