La ‘Ciudad del Pecado’ no le sienta bien a Franco Colapinto: el piloto argentino chocó en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas y su presencia en la carrera de la madrugada del domingo es una incógnita.

El pilarense colisionó en una de las curvas del circuito callejero, cuando venía proyectándose para la Q3. “Estoy bien”, dijo por radio sobre el nuevo accidente, que ya le había ocurrido en la clasificación y la carrera del anterior Gran Premio de Interlagos.

Colapinto finalizó 14º en la parrilla de la largada, cuatro posiciones delante que su compañero Alex Albon. Sin embargo, hay muchas posibilidades que no salga a la pista.

Los médicos deberán hacerle más chequeos en las próximas horas y los mismos son estrictos a la hora de dar el apto o no para correr. Otro de los inconvenientes son los daños en el monoplaza de Colapinto, los cuales deberán arreglar los ingenieros a contrarreloj.

El informe de James Vowles, jefe del equipo Williams: “Como todo el mundo sabrá, Franco tuvo un gran accidente en la Q2 mientras realizaba una muy buena vuelta. El accidente fue de más de 50G, lo que en cualquier mundo es grave. Fue al centro médico y ha sido dado de alta del centro médico y está de vuelta en su hotel ahora, descansando durante la noche. Mañana será evaluado y se determinará si está o no en condiciones de correr”.

After a difficult day for the team in Las Vegas, James provides an update on Franco. pic.twitter.com/pMyx6gbMsd

— Williams Racing (@WilliamsRacing) November 23, 2024