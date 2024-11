Racing vive la previa de la gran final de la Copa Sudamericana frente a Cruzeiro de este sábado en el estadio La Nueva Olla de Asunción en los límites de la emotividad. Y uno de sus máximos exponentes en su rol de entrenador e hincha es Gustavo Costas, quien este viernes dio la conferencia de prensa de la previa a pura ilusión junto a Gabriel Arias como exponente de un plantel unido por el objetivo.

“Esto lo lograron ellos, siempre se los digo, estoy orgulloso de este grupo, ellos lograron un montón de cosas, recibieron y recibimos muchísimos palazos y tuvieron los huevos de levantarse. Se los digo de corazón, de los años que estoy en Racing, a los tres mascota y a los 12 jugando, nunca se vivió esto, revolucionar a Racing. Estoy orgulloso y contento de este grupo, se los agradezco, también a mi familia, al hincha, devolverle esta locura hermosa de venir por algo que hace muchísimos años que no podemos lograr. Y a la gente le digo que confíen en ellos, porque podemos jugar bien, mal o regular, pero demostraron que a pesar de todos los palos que tuvieron siempre dejaron todo por esta camiseta“, arrancó.

Gabriel Arias bromeó con Gustavo Costas por su emoción de cara a la final entre Racing y Cruzeiro.

El director técnico del cuadro de Avellaneda protagonizó un cómplice ida y vuelta con Gabriel Arias, quien también asistió al diálogo con los medios acreditados. El arquero y referente del plantel se animó a contar cómo vive el DT la previa al compromiso: “Estos últimos días estuvo más sentimental de lo normal”. Costas agarró el guante y replicó entre risas: “Me dice que lloro cada 10 minutos porque estoy viejo. Yo hablé hoy con Teté (Quiroz) y me dijo que, cada 10 minutos, se ponía a llorar porque se acordaba de su viejo. Le dije: ‘¿Sabes que recién Gaby (Arias) y Leo (Sigali) me estaban cargando? Me cagaron a pedos, porque me decían que no podía llorar cada 10 minutos’”.

Más adelante, Gustavo Costas evitó proyectar frente a una posible coronación de Racing: “Es un partido. Esperemos dar lo mejor. No soy adivino. Tenemos una enorme fe y confió en este grupo al 1000%. Tengo esa tranquilidad. Después, veremos. Tengo toda la fe del mundo para mañana“.