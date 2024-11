Bombazo total: El escocés Andy Murray, quien había decidido retirarse del tenis profesional tras la culminación de su participación en los JJOO París 2024, será el nuevo entrenador del serbio Novak Djokovic por lo menos hasta que culmine su participación en el Australia Open a disputarse en enero de 2025.

Uno de los máximos ganadores de la historia del tenis mundial (24 Grand Slams hablan por sí solos) comparte el récord con la australiana Margaret Court y buscará, mediante los consejos y la sabiduría del escoces, quien vivirá su primera experiencia como entrenador, ganar el primer GS del año entrante.

“Hemos jugado en contra desde que somos chicos. Tuvimos algunas de las batallas más épicas de nuestro deporte. Aún nos queda un capítulo final. Es hora de que uno de mis oponentes más duros se acerque a mi esquina. Bienvenido a bordo, entrenador, Andy Murray”, dice el video que compartió el nacido en la ciudad de Belgrado en su cuenta oficial de Instagram.

He never liked retirement anyway. 🙌 pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW

— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 23, 2024