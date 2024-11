El regreso de Mike Tyson a los cudriláteros a los 58 años para enfrentar al youtuber Jake Paul (27 años) aún sigue dejando tela para cortar, a pesar del poco boxeo que hubo en la pelea.

El influencer, quien ganó por puntos el combate, llevó su influencias en las redes al mundo del box y la pelea que con el ex campeón mundial de peso pesado, podría traerle severas consecuencias con la Justicia.

A partir de una llamativa declaración de Paul que publicó y citó el medio estadounidense New York Post, en la que admite que no quisó noquear a su rival, se disparó el escándalo que puede terminar en acciones legales:

“Llegó un momento en el que pensé: ‘Bueno, él no se está involucrando mucho’. No sé si está cansado o lastimado o lo que sea, pero me di cuenta de que se le notaba un poco la edad y le tengo mucho respeto. Toda esa violencia, esa guerra entre nosotros se fue desvaneciendo a medida que pasaban los rounds” sentenció el joven boxeador.

En el mismo artículo que citó la explosiva declaración. el abogado deportivo Dan Lust, señaló que la confesión de Jake Paul de no querer noquear a Mike Tyson por respeto a su carrera y a su edad, puede traerle problemas legales.

Como la pelea se disputaba en términos profesionales, se espera que ambos púgiles luchen al 100%, con la intención de ganar y pasar por alto al rival, incluso si eso provoca un daño significativo (tirarlo a la lona).

El influencer fue a menos en el final de la pelea y en el octavo round, en los últimos segundos, le hizo reverencias a su adversario y no quisó seguir conectando golpes.