Sí bien esa frase muletilla “el tiempo pone todo en su lugar” sabe cumplirse, con la muerte de Diego Maradona, hoy a cuatro años de su despedida, cuesta reivindicarla.

Tal vez pequemos de egoístas, puede ser. Por que Diego sufrió mucho en el último tiempo, principalmente en términos de salud. Eran frencuentes las portadas de los noticieros con el “internaron a Maradona”. Nadie lo sabe, pero capaz encontró esa paz que nunca tuvo.

Su legado será imborrable y eterno para los argentinos y los futboleros de ley, quienes aceptan que no esté, pero no olvidan con cada unos de los homenajes en este día en particular.

La Selección Argentina, Boca, FIFA, Nápoli, Gimnasia y Esgrima de La Plata y en general, dejaron distintos recuerdos del astro mundial en conmemoración en este día gris:

Cuatro años de amor inédito 🙌 Nunca te olvidaremos, Diego 🩵🤍 pic.twitter.com/b1EyLuV2Bg — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 25, 2024