Durante la tarde de este jueves, se está cerrando la Fecha 5 de la Champions League donde hay presencia argentina en los partidos más importantes del día. Esto sucede porque Emiliano Martínez se encuentra defendiendo el arco del Aston Villa frente a la Juventus en Villa Park, Alexis Mac Allister es titular en el Liverpool que recibe al Real Madrid y Ángel Di Maria con Nicolás Otamendi buscan la victoria de visitante del Benfica frente al Mónaco.

Teniendo en cuenta el nuevo formato de la Orejona, con una fase regular de 8 fechas y luego dependiendo el puesto algunos clasifican a octavos de final, ronda preliminar o quedan eliminados, estas jornadas empiezan a ser importantes para ver en que posiciones quedan de cara a los últimos duelos.

