De manera insólita, el delantero Erling Haaland se encuentra en problemas legales en Suiza y podría ir preso por no pagar una multa de 65. El goleador del Manchester City va habitualmente al país suizo a visitar a su padre en el Cantón de Vaud y en una de esas visitas, el noruego recibió una infracción de tránsito que no ha pagado hasta el momento. Por esta razón, desde la justicia del país europeo deslizaron la posibilidad de que pueda ir preso por 24 horas si no arregla la situación.

Lo más llamativo de todo no es solo la decisión de no pagar la multa sino que el monto es mínimo para uno de los mejores jugadores del mundo y con mejor salario, ya que se trata de casi 65 euros. De esta manera, cerca de las fiestas de Navidad o Año Nuevo, Haaland deberá pagar esta infracción o de lo contrario no podría visitar a su papá Alf-Inge Haaland en la Romandía.

🚨 ¡Haaland, en problemas legales! 💰 El futbolista noruego tiene una multa de tráfico sin abonar de 64,3€ en Suiza 👮 Podría ir un día de cárcel la próxima que pise el país donde reside su padre pic.twitter.com/yU5eGJbdCW — Diario AS (@diarioas) November 26, 2024

Tras esta noticia que dio a la luz en las próximas horas, se espera que Haaland pueda ponerse al día con la justicia suiza como así también algunas posibles declaraciones a la prensa para aclarar los tantos sobre esta insólita posibilidad de ir preso durante un día. En el caso de pagar la multa a la brevedad, igualmente se espera que el monto termine aumentado como una especie de intereses.

En términos económicos, el actual artillero de los Citizens es el mejor pago de la Premier League con un salario de 20.000.000 de euros al año sumado a otros ingresos millonarios por publicidad que acarrea el ex Borussia Dortmund. Por su parte por ahora el atacante se encuentra a la espera de mejorar su presente futbolístico después de un pequeño bajón en su nivel. Además se espera una renovación del contrato en los próximos días.