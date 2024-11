Mientras el ahora tetracampeón, Max Verstappen sigue dominando a la categoría al conseguir la Pole Position para la carrera final del Gran Premio de Qatar, Franco Colapinto tuvo una clasificación para el olvido en el trazado qatarí. No pudo superar el primer corte clasificatorio y largará desde la posición 19° con su Williams.

Detrás de Verstappen, quien logró su cuadragésima Pole desde su arribo en la F1 con un tiempazo de 1:20.520, finalizó el Mercedes del británico George Russell (a 0.055s) y el McLaren de Lando Norris (a 0.252s).

A pesar de lo apretado que fueron los primeros puestos, la pole de Max corre peligro ya que el equipo Mercedes presentó una queja a la FIA, el ente regulador de la actividad automovilística en todo el mundo. Ya que consideran que el piloto de Red Bull obstaculizo al auto N°63, el de Russell, quien venía en vuelta rápida y debido a eso se vio obligado a abortar su intento de mejorar su crono. De encontrar culpable al neerlandés se podría enfrentar a una sanción de cara a la carrera del domingo con un retraso en su posición de partida, perdiendo así el lugar de privilegio para la competencia.

Por su parte, tras una buena carrera sprint en la que parecía haber recuperado algo de ritmo, Colapinto no pudo superar el primer corte de la qualy y partirá desde la posición 19° la carrera final. Si hay algo de positivo que rescatar es que el argentino terminó a 2 décimas de su compañero, Alex Albon, quien tampoco pudo alcanzar la segunda instancia.

“NO ME SENTÍ CÓMODO CON EL AUTO: ESO ES LO QUE MÁS ME DA BRONCA”

The starting grid for the main event in Lusail 👇#F1 #QatarGP pic.twitter.com/aMgCYBf1UG

— Formula 1 (@F1) November 30, 2024