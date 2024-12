Este domingo se corrió el Gran Premio de Qatar, el anteúltimo de la temporada 2024 de la Fórmula 1, y Max Verstappen se quedó con la victoria sin mayores sobresaltos, luego de que el fin de semana pasado se consagrara campeón de la F1 en Las Vegas. Franco Colapinto sufrió un choque de rebote luego del impacto entre Esteban Ocon y Nico Hülkenberg en la largada que lo dejó fuera de la carrera en el inicio.

El argentino tuvo que abandonar en la primera vuelta después de un accidente entre el alemán, que le pegó a Ocon en la curva uno y el auto del francés impactó en el Williams del argentino, que se despidió rápidamente de la anteúltima carrera del año en Lusail.

Así fue el choque entre Ocon y Colapinto en la largada en Qatar. 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/MFkWaSrldc — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2024

Hulkenberg entró muy pasado y bloqueado en la frenada de la primera curva hacia la derecha, se le cruzó el auto y le pegó con la parte trasera a Ocon. Y Colapinto, que venía por afuera, sin tener nada que ver se llevó el golpe del francés, que también quedó out.

De inmediato el francés se acercó para hablar con Franco. Le habrá querido explicar la mecánica del incidente, en el que él tampoco fue responsable y de forma desafortunada terminó embistiendo al argentino, que nada tuvo que ver en esta acción.

Terminada la competencia, Franco habló sobre lo sucedido. “Una lástima. No pude hacer nada. Traté por la izquierda y me llevaron puesto igual. Un desastre. En la primera curva, largando desde atrás, fue una boludez lo que hicieron. Un auto adentro que se llevó puesto a dos. No tengo muchas palabras para explicar qué pasó. Un día muy complicado, otra vez”, dejó brotar su frustración.