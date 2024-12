Iván Marcone, el capitán de Independiente, rompió el silencio tras la victoria ante Central Córdoba, después de verse en vuelto en una pelea con un socio del club. El futbolista de 34 años incluso llegó a ser denunciado por el hombre que en un primer momento lo insultó en la vía pública.

Afortunadamente, Marcone se contactó con la persona para pedirle disculpas y la familia retiró los cargos. Pero faltaba la palabra del protagonista: “Yo no declaré estos días, no me gusta mucho hablar, pero sí lo hice con mis compañeros. Estamos todos unidos, con Rodri Rey, con Mancu. Sabemos lo que nos pasa, lo que sufrimos”.

En diálogo con TyC Sports, el ex Lanús y Boca confesó el duro momento que atraviesa a raíz del hecho: “Me tocó pasar días muy malos, por dentro estoy un poco destrozado… Pedirle disculpas al hincha que sintió enojo conmigo, no es lo que queremos transmitir. Desde el otro lado, la gente puede ver algo que no es, o no saber la historia, criticar y lastimar sin saber lo que uno siente por dentro”.

«POR DENTRO ESTOY UN POCO DESTROZADO… PEDIRLE DISCULPAS AL HINCHA QUE SINTIÓ ENOJO CONMIGO» Iván Marcone habló luego del cruce que tuvo con un fanático de Independiente. 🎙️ @pasoapaso pic.twitter.com/3n89Nu0djq — TyC Sports (@TyCSports) December 2, 2024

“Ahora necesito estar en casa solo, pensar, descansar y agradecerle a Dios por hacerme fuerte para salir a la cancha y dejar todo como hizo el equipo esta vez”, concluyó Marcone.

El mediocampista es hincha de Independiente e hizo un esfuerzo muy grande en su momento para llegar al club; sin embargo, su futuro es incierto: en el calentamiento previo en el Libertadores de América hubo silbidos para el capitán que tiene contrato hasta diciembre…

El partido contra Atlético Tucumán, de local en Avellaneda, y el clásico ante Boca que cierra el campeonato pueden ser los últimos de Marcone con la camiseta del Rojo…