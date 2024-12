Emanuel Mammana volvió a River Plate en enero del 2022 para tener su segundo ciclo con la camiseta rojiblanca donde estuvo hasta finales del 2023. En ese lapso de dos años, el ex Zenit fue muchas veces acusado de estar afuera de los partidos por diferentes lesiones, especialmente en su rodilla y en lo que fue el año donde Martín Demichelis estuvo al mando del plantel.

Sin embargo el defensor, que se encuentra en Vélez desde principios de este año, dejó pasar mucho tiempo pero ahora habló acerca de esas versiones y dio su punto de vista sobre lo que sucedió en este segundo paso por el Millonario. A la espera de la final de la Copa Argentina y la definición de la Liga Profesional, el zaguero albiazul fue consultado por este tema.

En dialogo con Tyc Sports, allí fue donde Mammana comentó: “Se generaban muchas cosas hablando de lesiones que no eran. Uno entrenaba y veía que decían: ‘No, no juega porque está lesionado’. Yo me entrenaba todos los días“.

Luego ampliando sus declaraciones, uno de los puntos más altos del actual equipo de Gustavo Quinteros, apuntó a la decisiones de los entrenadores para armar el equipo con un pequeño palito a Demichelis: “Si no te toca jugar no es porque hubo lesión, quizás en un plantel hay 30 jugadores y el técnico elige a los 11 que van a jugar. Se decía mucho de las lesiones y no era así“.

Por último, Mammana reconoció la importancia que tuvo el Fortín para darle la confianza nuevamente para jugar y encontrar su nivel en base a los minutos dentro del campo de juego: “Vélez confió en mí y yo pude demostrarle que lesión en la rodilla no tuve“.