Se acerca el fin de año y los sentimientos se viven y expresan a flor de piel. En las redes sociales los fanáticos argentinos hicieron viral el hashtag “Gracias Williams” en la previa del Gran Premio de Abu Dabi.

Este viernes desde las 6.30 am, comienzan las pruebas libres en la última carrera de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Y pese a que el futuro es una incógnita, también puede ser la despedida de Franco Colapinto en la máxima competencia del automovilismo.

Pese a la poca información brindada, hasta el momento, con respecto a una posible butaca para el argentino en 2025, las ilusiones se mantienen intacta y habrá que estar muy atento a lo que suceda este fin de semana en Arabia Saudita.

Aunque nadie le quitará al piloto nacional el sueño que Williams Racing le cumplió: debutar en la Fórmula 1, que con el GP de mañana serán nueve las participaciones.

“Es mi sueño hecho realidad y todos ustedes lo hicieron posible” sentenció el argentino en un video que publicó en X la cuenta oficial de la escudería. Por todo esto, en Argentina se volvió tendencia el “Gracias Williams”.

«It’s my dream come true and all of you guys made it possible.»

We’re not crying, you are 🥹

— Williams Racing (@WilliamsRacing) December 5, 2024