La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó tristemente manchada por la denuncia de la Justicia contra un árbitro por apuestas deportivas.

Se trata de Matías Beares, juez del Ascenso Argentino. La acusación sucedió en la goleada de Deportivo Madryn por 5-1 ante Almirante Brown, el último 20 de octubre.

Beares es un ex árbitro desde hace cinco años, ya que no dirigía desde el 2019 por no dar las pruebas físicas.

El expediente lo lleva adelante la fiscalía N8 de Eventos Masivos del Ministerio Público, a raíz de una denuncia realizada por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la casa de apuestas BPlay.

El Manual de Integridad de la FIFA les prohíbe los jugadores, entrenadores y árbitros realizar apuestas.

Además de Beares hay cuatro personas investigadas. Las apuestas elegidas fueron qué equipo gana el primer tiempo, el resultado final y si ambos equipos marcarán goles, si marcarán más de 2.5 tantos.

Beares apostó $152.000 y ganó $598.860. En otra apuesta arriesgó $347.000 y embolsó $1.588.750.

En total el balance que informó la Gerencia de Control de Juegos y Apuestas de Lotería de Buenos Aires indica que se apostaron 12 millones de pesos y se ganaron 35 millones.