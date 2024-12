Era una decisión esperable a menos que se enderezara el rumbo o que la obtención de la Copa Libertadores le diera una vida más, pero el vínculo entre Gabriel Milito y Atlético Mineiro llegó a su fin. Tras la caída a manos de Vasco da Gama por 2-0 en la fecha 37 del Brasileirao la comisión directiva del Galo tomó la decisión de interrumpir su contrato tras llevar 1 triunfo en sus últimos 12 encuentros, casualmente ese único triunfo fue el 3-0 ante River en Belo Horizonte que le dio la llave para clasificar a la final de la Copa Libertadores que terminaría perdiendo 3-1 ante Botafogo.

Gabriel Milito não é mais o treinador do Galo. A decisão foi tomada na noite desta quarta-feira, em comum acordo com o técnico, que deixa o Clube juntamente com sua comissão.

Com as nossas cores, o treinador conquistou o Campeonato Mineiro de 2024 e alcançou as finais da Copa do… pic.twitter.com/4uMkDDq533

— Atlético (@Atletico) December 5, 2024