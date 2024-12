Adrián Martínez se enojó y publicó un explosivo mensaje en sus redes sociales a horas de un duelo clave de Racing, que aún tiene mínimas chances de ser campeón de la Liga Profesional y obtener el doblete en el final de la temporada.

¿Qué pasó? Otra vez circuló la información que Maravilla entró en conflicto con la dirigencia de la Academia por su salario. El ex Instituto jugó a un toque en sus stories de Instagram: “A los amigos que están preguntando, no viajé por cargas musculares, venía jugando mucho y corría riesgo de lesiones. Y por las dudas, no pedí aumento de salario”.

Mala comunicación del club. El centrodelantero titular será resguardado por Gustavo Costas por precaución, pensando en la última fecha ante River en el clásico, pero desde Racing no lo informaron en el parte médico como sí hicieron con Roger Martínez, Agustín Almendra, Marcos Di Césare y Santiago Solari.

No es la primera vez que el salario de Maravilla Martínez es noticia. Sucede que meses atrás el oriundo de Campana habría pedido un considerable aumento a poco de haber renovado su contrato, a raíz de su gran nivel en su llegada desde la Gloria y una supuesta oferta del fútbol chino que fue rechazada por Racing.

Lo oficial, que está legalmente firmado, es que Martínez tiene vínculo en Avellaneda hasta diciembre de 2026 y una cláusula de rescisión de 9 millones de dólares. ¿Vendrán a buscar al goleador en el verano o se queda a jugar la Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores?